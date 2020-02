Exposition – « Najina sy ilay miaramila » de Fitiavana Ratovo se découvre

Transcendant, il n’y a sans doute pas meilleurs mot pour décrire l’exposition que cet artiste sculpteur de talent qu’est Fitiavana Ratovo nous invite à découvrir depuis ce vendredi jusqu’au 5 mars. C’est dans cet antre de l’art contemporain qu’est l’Is’Art Galerie Ampasanimalo qu’il se découvre à nouveau à travers une série d’œuvres toutes aussi impressionnantes les unes des autres. Sobrement intitulé « Najina sy ilay miaramila », c’est tel un conte traditionnel malgache à la fois intriguant et envoûtant que le jeune sculpteur expose. Une ode incontestable au respect et à la préservation des traditions, mais surtout des valeurs et lois ancestrales qui régissent notre société, c’est ce que Fitiavana Ratovo tient à mettre en avant à travers ses créations.

C’est donc toute une collection que le sculpteur de fer talentueux, qu’il est se plait à faire découvrir au visiteur de la galerie. Digne héritier du fameux Donné Vy, qui n’est autre que son paternel, lui-même réputée dans le milieu pour l’excentricité, mais surtout la splendeur de ses œuvres. Fitiavana Ratovo en impose littéralement aussi à travers ses sculptures en métal qui combinent à la fois une certaine utopie, mais évoque aussi une dystopie d’un Madagascar respectueux de ses valeurs, le tout sur fond de fantaisie. « Najina sy ilay miaramila » se livre ainsi à vous.