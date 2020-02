Bilan des feux de forêts – Le feu sauvage figure au premier rang

Sur plus de mille causes de feux recensés par le Madagascar National Parc (MNP), le feu sauvage constitue la majeure partie. C’est ce qui explique le cas du Parc National de Bemaraha, de la Réserve Spéciale de Kalambatritra, mais aussi de la réserve spéciale de Marotandrano. Les feux de pâturage et les feux de nettoiement de champs de culture incontrôlés, les défrichements suivis d’incinération, ainsi que les fours à charbon illicites ou incontrôlés complètent la liste des causes de ces feux. « Dans ces derniers, si on regarde par type, l’effacement de trace ou diversion est la plus dominante », a été indiqué dans un communiqué du MNP.

En dehors des bandits de grand chemin, les braconniers comme ceux d’Angonoka dans le Parc National Baie de Baly, les planteurs de cannabis dans la Réserve Naturelle Intégrale de Tsaratanana, ou encore les exploitants illicites des mines du Parc National Ankarana utilisent cette stratégie néfaste. Les sites possédant un écosystème très sensible au feu à l’instar des Parcs Nationaux Mikea, Bemaraha, Ankarafantsika et d’autres sont ceux qui subissent de lourdes pertes, causées par ces actions néfastes de l’homme.

Des efforts entrepris

Ayant retenu l’attention dans l’actualité environnementale de 2019, la situation des feux de forêts au sein du Parc National Ankarafantsika a, toutefois, enregistré une baisse de 31% en comparaison de l’année précédente. Une réduction des superficies brûlées dans certaines aires protégées a été également constatée, selon le bilan dressé pour l’année 2019. « 43,51 % de réduction des superficies brulées dans les Aires Protégées gérées par Madagascar National Parks ». Dans cette optique, 9.160 ha de forêts ont été sauvés au sein de son réseau d’Aires Protégées (AP) en 2019 par rapport à 2018. En effet, la superficie de forêts brulées se résume en 11.895 ha contre 21.055 ha en 2018. La gestion de feu a également été améliorée, grâce à la nouvelle technologie à travers l’utilisation d’un système d’alerte par le biais du système GLAD Alert et Fire Alert visualisable directement dans les smartphones de chaque acteur de la lutte contre les feux.