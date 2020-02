Basketball – Africa league : La GNBC dans la conférence de Sahara

Les douze équipes qualifiées à l’issue de l’Elite 16 au mois de janvier joueront la phase finale de l’Africa League à la mi-mars.

Les clubs qualifiés sont répartis en deux conférences de six équipes chacune. La Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) évoluera dans la conférence Sahara. Ce groupe est composé du GS Pétroliers d’Algérie, du Petro Luanda d’Angola, de l’AS Salé du Maroc, de l’AS Douanes du Sénégal, de la GNBC de Madagascar et de l’AS Police du Mali.

Les matches sont prévus à Dakar, Salé et Luanda. L’autre conférence du Nil comprend, pour sa part, les Rivers Hoopers du Nigéria, les FAP du Cameroun, le Ferroviaro du Mozambique, les Patriots du Rwanda, le Zamalek de l’Égypte et l’US Monastir de la Tunisie. Cette conférence disputera ses rencontres à Monastir, au Caire et à Lagos. Le coup d’envoi sera lancé le 13 mars.

Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les play-offs prévus à partir du 28 mai à Kigali, capitale rwandaise.