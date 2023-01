TENNIS DE TABLE – Bon début pour l’équipe de Setra Rakotoarisoa

L’expatrié de France, Setra Rakotoarisoa, enchaîne les succès. Le triple champion de Madagascar, qui évolue au club du Pays Rochois et Genevois 74 depuis six mois, a arraché d’entrée sa première victoire au championnat de France par équipe. Son club a défait par 8 à 3 l’équipe de Saint Louis tennis de table, ce week-end, lors de la première journée du sommet français par équipe, et se hisse provisoirement en première place de son groupe. «Chaque équipe de club est formée de quatre joueurs. La compétition se joue en huit victoires gagnantes» explique Setra Rakotoarisoa. Le multiple champion national a enregistré deux victoires sur trois matches. Il a battu d’entrée un pongiste suisse classé dans le Top 400 en France, puis a enchaîné un deuxième succès contre un joueur classé 19e, avant de s’incliner devant un autre Suisse, classé dans le Top 200. Le club de Setra Rakotoa­risoa, qui évolue pour le moment en National 2, jouera sa deuxième journée le 4 mars contre le club de Montbeugny à Clermont Ferrand. Le pongiste de la Grande Île vient récemment de remporter le trophée du championnat de la Haute Savoie chez les seniors, il y a deux semaines.