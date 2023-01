SCULPTURE – «Sacramental», une exposition de Guy Pradel

Après quelques temps de silence, Guy Pradel, le marqueteur, revient avec l’exposition Sacramental, un thème sur l’espérance et une rivalité du monde sacré, qui aura lieu le 7 février à l’ Institut Français de Mada­gascar Analakely. Depuis son arrivée à Madagascar en 1998, Guy Pradel, un artiste d’origine française spécialisé en peinture, sculpture et marqueterie, s’est inspiré des ressources naturelles de la grande île pour la réalisation de ses œuvres d’art. Il est surtout reconnu dans l’utilisation de diverses formes techniques dans ses créations. Le marqueteur exprime le concept de sacré, à travers son exposition «Sacramental». «Quels que soient la forme, le style, le thème, les outils choisis, l’expression artistique a toujours eu en son for intérieur la notion du sacré. Elle reflète le caractère de ce qui transcende l’homme au moment de sa création. Dès lors, la part du hasard la dispute à une dimension plus spirituelle. En tant qu’homme et artiste, qui partage un espace en temps et en surface avec l’humanité, je ressens ce besoin intérieur de transmettre à travers l’expression de mes œuvres le sens même du sacré» affirme Guy Pradel . .