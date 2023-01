PORTRAIT – Chef Rajoha, un spécialiste de la cuisine japonaise

Après des longues années d’études en art culinaire japonais à Tokyo Japon, Michael Rajoharimanana dit Chef Rajoha revient à la source pour partager ses expertises à ses compatriotes malgaches. Le chemin de Chef Rajoha a croisé celui de la cuisine japonaise en 2015, lors de sa rremière année d’études supérieures en art culinaire, à Tokyo, Japon. Aveuglé par son amour et sa passion pour la cuisine du monde et en particulier celle du japon, il a bâti un lieu pour y transmettre son savoir- faire à travers toutes sortes de cultures culinaires, y compris la cuisine malgache, l’européenne, mais surtout la cuisine japonaise. «L’idée de cuisiner d’une manière professionnelle est née à Tokyo quand je faisais mes études supérieures en art culinaire au cordon bleu à Tokyo où j’ai passé cinq années d’études, pour obtenir un diplôme en art culinaire.

Cuisine «healthy»

Pour acquérir de l’expérience, j’ai travaillé dans un restaurant japonais durant quelques années avant de revenir au pays pour créer mon propre restaurant. Rajoha signature, mon enseigne, est spécialisée en cuisine japonaise et se trouve dans le quartier où j’ai grandi, notamment à Ampasika, dans un but de partage. Lorsque j’étais au Japon, je n’ai cessé de partager la culture culinaire malgache à travers des soirées culturelles. Depuis mon arrivée dans le pays, je rends la pareille en partageant la culture japonaise» affirme Chef Rajoha, lors d’une entrevue individuelle. La cuisine japonaise est réputée en tant que cuisine saine et légère vu le faible taux de cholestérol. Elle a sa propre technique pour la cuisson des plats. « Le sushi est l’une des spécialités japonaises. Chaque chef a sa propre signature. Pour notre cas, en matière de sushi, nous nous distinguons par la fraîcheur du poisson et de tous les ingrédients» ajoute-t-il. Le restaurant de Chef Rajoha est ouvert à tous les amoureux du goût ainsi que de la culture culinaire à Ampasika.