POLITIQUE – « Ni ingérence, ni indifférence »

Parlant des élections à venir, Arnaud Guillois a été clair et simple « Ceci est mon langage, autant pour les autorités du gouvernement que pour les opposants et les acteurs de la société civile. Ni ingérence, ni indifférence. Les Malgaches élisent en toute liberté leur président de la République, mais nous souhaitons que ces élections soient transparentes, inclusives et acceptées. Pour cela, trois étapes sont à suivre: la préparation, le déroulement et l’acceptation des règles démocratiques. Ni indifférence car le processus qui s’engage importe pour la communauté internationale. Son bon déroulement dans des conditions optimales est très important. Pour que les Malgaches puissent s’exprimer librement » La France est disposée, avec la communauté internationale, à discuter des questions relatives au financement de ces échéances électorales. Et suivra avec attention le processus en cours.