MÉTÉO – Quatre poteaux déracinés par des rafales de vent

La ville de Mahajanga a été privée d’électricité toute la journée de samedi, à la suite de quatre poteaux électriques tombés sur la route d’Amborovy, à Manapatanana. Les rafales de vent très violentes ont déraciné les poteaux déjà vétustes. Les câbles de haute tension ont trainé sur le sol pendant des heures, alors qu’il pleuvait. «Nous avons vu les poteaux se plier et tomber à terre. Une voiture berline et un tricycle étaient pris entre les deux poteaux. Nous avons dû marcher dans l’eau sur le côté pour éviter d’être électrocutés. Les techniciens de la Jirama étaient finalement arrivés pour procéder aux réparations», a témoigné un piéton, samedi matin. Les travaux ont duré plusieurs heures car il a fallu remplacer les poteaux brisés. «Les bourrasques étaient trop fortes, de plus les fers à l’intérieur des poteaux étaient rongés par la mer, vu qu’on vit sur la côte. Les poteaux en béton sont remplacés provisoirement par ceux en bois. Ils seront changés plus tard», a expliqué le directeur régional de la Jirama, Maurille Mananjara. Les orages et tempêtes entrainés par Cheneso ont provoqué plusieurs longues coupures de courant à Mahajanga, depuis vendredi soir jusqu’à hier.