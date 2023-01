ÎLES ÉPARSES – « La seconde réunion franco-malgache prévue cette année »

Face aux journalistes hier, Arnaud Guillois, ambassadeur de France, n’a éludé aucune question. Même celles relatives aux îles Éparses, une pomme de discorde entre la France et Madagascar.

La deuxième réunion de la commission mixte sur les îles éparses, prévue en novembre, est reportée à la demande de la partie malgache», selon Arnaud Guillois, ambassadeur de France, lors de sa conférence de presse hier à la Résidence de France à Ivandry. Toujours l’incertitude pour la deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache sur les îles Eparses. Devant la presse, à la Résidence de France à Ivandry ce lundi, Arnaud Guillois, l’ambassadeur de France à Madagascar, a indiqué que la réunion se tiendra probablement cette année, sans annoncer une date précise. «La France est prête à cette discussion et à ce dialogue», a lancé le diplomate.

«Ce second round avait été programmé à Paris vers la fin de l’année dernière», rappelle l’ambassadeur, «mais La réunion a cependant été annulée à la demande des autorités malgaches, en commun accord avec les autorités françaises ». Il n’a pas caché le désaccord entre les deux pays sur ces îles Eparses,

« Ce qui n’est pas nouveau, connu et assumé, un sujet sur lequel nos deux Présidents ont décidé de mener une action conjointe fondée sur la discussion, sur le dialogue, sur le débat. Nos positions sur la souveraineté sont connues. C’est dans ce contexte que la Commission mixte a été constituée, visant à discuter de ce différend, entre partenaires et amis »

Sécurité maritime

Durant cet échange avec la presse, l’ambassadeur de France a aussi confirmé une nouvelle fois le désaccord qu’il y a entre les deux pays concernant les îles Eparses. Évitant d’employer le mot co-gestion, le diplomate préfère parler de «développement en commun». Il a énuméré de nombreux domaines de coopération possibles comme “dans le domaine scientifique, dans la recherche, dans la protection de la biodiversité” et même “sur les sujets de sécurité maritime». Mais toujours selon Arnaud Guillois, c’est à la commission de décider de la suite des évènements. «La France vient de nommer un nouvel ambassadeur pour la coopération dans l’océan Indien, qui sera selon toute vraisemblance le chef de la délégation française. Il appartiendra aux responsables français et malgache en France de discuter de façon apaisée et très mature» a-t-il souligné. Il conclut « pour importantes qu’elles soient, les îles Eparses ne peuvent résumer l’intégralité de la coopération bilatérale».