IAVOLOHA – Un camionneur périt dans un accident

Drame. La gendarmerie d’Andoharanofotsy enquête sur un accident mortel. Dimanche, aux alentours de 23 heures, le corps sans vie d’un chauffeur de camion a été retrouvé non loin du rond-point d’Iavoloha, gisant sur l’asphalte. Un minibus a été immobilisé sur les lieux, soupçonné d’être impliqué dans cet homicide involontaire. Ce véhicule est arrivé de la ville et allait rejoindre Andoharanofotsy. Ce serait là-bas que se trouve son garage. Ses occupants attribuent la faute à un 4×4. C’est celui-ci qui a renversé le routier, mais il a pris la fuite. La victime aurait été projetée par le choc jusqu’au minibus, une Mazda, selon les premières informations recueillies. Le problème c’est que personne n’a pu retenir le numéro d’immatriculation du véhicule tout-terrain. Il faisait noir. Il n’y avait pas non plus d’autres témoins, à part les personnes à bord de la Mazda, dont le conducteur a dû être placé en garde à vue pour les besoins de la procédure. Le défunt avait 28 ans. Sa famille n’a pas encore pu être entendue. Elle serait toujours sous le choc. Les gendarmes essaient de faire la lumière sur cet accident.