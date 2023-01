FOOTBALL – CHAN – Brillante qualification des Barea

Madagascar s’est imposé 3 à 0 hier face au Soudan à Constantine. Après ses deux victoires en autant de matches, les Barea se qualifient et affronteront les Mozambicains en quarts.

Ils l’ont fait. Victoire historique, les protégés du coach Romuald Félix Rakotondrabe alias «Roro» se sont imposés sèchement contre les Faucons de Jediane soudanais sur le score net de 3 buts à 0 lors de la troisième et dernière journée du groupe C au stade Hamlaoui de Constantine en Algérie. C’était une victoire grand «V» qui propulse Madagas­car en quarts de finale de la septième édition du cham-pionnat d’Afrique des nations des locaux. Les Barea A’ égalisent ainsi l’exploit et le parcours de leurs ainés Barea A à la coupe d’Afrique des nations en 2019 en Égypte. Les hommes de Roro ont marqué leurs précieux trois buts avant la pause. Le deuxième buteur du match contre le Ghana, le milieu du Fosa Juniors FC, Tsiry de son vrai nom Toky Olivier Randrian­tsiferana ouvre la marque dès la 13e minute, servi par Koloina Razafindranaivo dit «Rakool», attaquant du CFFA.

Douche froide, recevant un long centre venant de l’axe, Mohamed Abdelraman égalise, profitant la sortie tardive du portier, Nina Rakotoasimbola (23e). Mais après vérification sur la VAR, le but a été annulé car l’attaquant des Faucons a été en position d’hors-jeu. Les Soudanais comptant deux médailles de bronze (2011-2018) ont beau rebellé pour revenir au score, profitant le relâchement du côté des Barea qui ont subi pendant une bonne dizaine de minutes.

Petit filet

La sélection malgache déterminée à écrire son histoire enfonce le clou et creuse l’écart grâce au but de Rakool, le premier buteur contre les Black Galaxies au premier match de groupe. Il tape intelligemment le ballon du plat du pied gauche bien enroulé et le place dans la lucarne (30e). Peu après, le milieu du Fosa Juniors Fc, Arohasina Andriamirado alias «Dax» sert Jean Yves Razafindrakoto, attaquant lui aussi du Fosa, qui élimine par la suite le portier des Faucons, Mustafa et laisse Lalaina Rafanomezantsoa du CFFA finir l’action (34e).

Les Soudanais ont cherché tous les moyens pour réduire l’écart et le tir du même attaquant Abdelraman a trouvé le petit filet. Koloina et Jean Yves poursuivent leur pressing en deuxième période mais les Soudanais ont déjà fermé leur rideau défensif pour limiter les dégâts. L’attaquant d’Ando­harano­fotsy a été élu homme du match après la rencontre. Madagascar, premier du groupe C affrontera en quarts de finale le Mozambi­que, second du groupe A. Le match est programmé le 28 janvier à 22h, heure malgache, toujours à Constan­tine. Le Ghana, classé deuxième du groupe C jouera pour sa part contre le Cameroun.

Classement

Groupe C:

1-Madagascar (9 points)

2-Ghana (6 points)

3-Soudan (3 points)

4-Maroc (0 point)