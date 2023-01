DIPLOMATIE – Des parlementaires turcs au Sénat

En visite à Madagascar, une délégation de parlementaires turcs a été reçue hier par leurs homologues du Sénat de Madagascar conduits par le président Herimanana Razafimahefa. Cette délégation turque a été conduite par le président du Groupe d’amitié Madagascar-Turquie au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Ahmet Salih Dal, ainsi que l’ambassadeur de Turquie à Madagascar, Ishak Ebrar Cubucku. Le renforcement de la coopération bilatérale dont particulièrement entre les deux Parlements était au centre des discussions. Cette coopération couvre déjà différents domaines tels que l’éducation, l’agriculture, l’industrie, le sport et le domaine culturel. Concernant la coopération parlementaire, Herimanana Razafimahefa a indiqué que cette rencontre a été une occasion pour les deux parties de partager leur savoir-faire et leurs expériences dans le cadre d’une relation interparlementaire amicale et heureuse. Elle aura surtout permis aux sénateurs de Madagascar d’avoir des échanges fructueux et constructifs avec leurs hôtes turcs. Plusieurs sujets ont été évoqués à cet égard tels que l’établissement de base juridique solide pour renforcer les relations bilatérales de coopération entre les deux pays, et la reforestation qui figure parmi les priorités du président du Sénat de Madagascar. Pour sa part, Ahmet Salih Dal a remercié les sénateurs de Madagascar pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a également exprimé la volonté des parlementaires turcs de partager leurs expériences et compétences dans plusieurs domaines d’intérêt commun.