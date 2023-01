COUPURES DE ROUTE – Suspension du transport vers l’Ouest et le Nord

La gare routière Maki d’Andohatapenaka était presque déserte, hier. Le départ des taxi-brousse vers l’Ouest et le Nord est suspendu. Assise sur une chaise de la salle d’attente de la gare routière Maki d’Andoha-tapenaka, Myriam a la tête ailleurs. Le report de son départ vers Mahajanga taraude l’esprit de cette femme, en provenance de Manakara. Tous les départs vers la route nationale (RN) 4 et la RN6 ont été suspendus, hier. « Je n’ai pas de famille à Antananarivo. Je ne sais pas où aller, en attendant la réouverture de la circulation vers Mahajanga. Je n’ai pas d’argent pour dormir dans un hôtel. », s’inquiète-t-elle. Elle a débarqué au stationnement Fasan’ny Karana d’Anosizato, hier matin, et est tout de suite partie à Andohatapenaka, où elle avait prévu de prendre le départ immédiat vers Mahajanga, avec ses lourds bagages.

Myriam n’a pas été la seule à avoir été prise de court par cette suspension du transport vers l’Ouest. Sidonnie et sa famille, des habitants de Mahajanga, qui ont séjourné quelques jours à Antananarivo, ont été conseillés par des guichetiers de prolonger leur séjour. « Il y a des taxis-brousses qui vont jusqu’à Maevatanana. Mais ils ne garantissent pas votre arrivée à Mahajanga. Il est certain que vous allez devoir passer de nombreux transbordements, car la route nationale 4 est coupée sur plusieurs points. », lancent-ils. Ils ont déjà avisé les personnes qui ont fait des réservations.

Nombreux obstacles

La RN4 est coupée sur sept axes, depuis hier, suite aux fortes pluies qui ont sévi à l’Ouest. Une partie de la chaussée a cédé sur le PK 378, entre Maevatanana et à Ambondromamy. Un pont a été créé provisoirement sur ce tronçon de route. Au croisement Anjiajia, sur le PK 434, la digue s’est effondrée sur une longueur de près de 40 mètres. Une déviation a été construite par des usagers de la route, mais les véhicules ont beaucoup de difficultés à y accéder, même les véhicules tout -terrain. Au PK 483 à Marovoay, la chaussée s’est également affaissée. La circulation a repris sur ce tronçon, hier après-midi. Un arbre s’est effondré sur la route nationale à Ankarafantsika, cet arbre est déjà dégagé. Il y a par ailleurs des tronçons qui sont inondés par l’eau, mais ils seront accessibles, lorsque le niveau de l’eau baisse. Des personnes qui ont quitté Antananarivo dimanche, étaient encore sur la route, hier soir, à cause de ces nombreux obstacles. Le gouverneur de la région de Boeny, Mokthar Salim Andriantomanga, annonce que des engins et des techniciens partiront de Mahajanga, pour « sauver» la RN4.