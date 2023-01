COUPE DE FRANCE – Rayan Raveloson en huitièmes

À cinq pas du titre. L’international malgache, le milieu des Barea, Rayan Raveloson et l’AJ Auxerre, son club depuis cette saison, poursuivent leur aventure et se qualifient en huitièmes de finale de la Coupe de France. L’AJ Auxerre a pulvérisé sèchement à domicile en 16es de finale, ce dimanche, sur un score 4 buts à 1 le Chamois Niortais FC, un club en Ligue 2. Rayan a, lors de cette rencontre, occupé le poste de latéral gauche. Les auteurs des buts auxerrois sont le milieu Gaëtan Perrin (39e, 67e), l’attaquant Nuno Da Costa (43e) et l’attaquant Matthis Albine (64e). Après la victoire au bout de suspense en 16es de finale contre l’USL Dunker­que, le 8 janvier au stade Marcel-Tribut, par 2-2 (tab 5-4), et celle face à Niort en 16es ce dimanche, la bande à Rayan Raveloson jouera les huitièmes le 7 février. En ligue 1, le club est en mauvaise posture, classé 19e avec un cumul de 13 points après la 19e journée.