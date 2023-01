COOPÉRATION – Une présence économique omnipotente

Un partenaire de poids. Arnaud Guillois, abordant la présence française sur le plan économique et financier, a indiqué quelques chiffres d’une importance capitale. « La France reste le premier client de Madagascar avec 27% des exportations, le troisième fournisseur entre 7 et 8% des importations, 40% des investisseurs directs étrangers, IDE, sont les fruits des 55 filiales des entreprises françaises, employant 20 000 personnes. Dans l’économie réelle et formelle, cela représente beaucoup » a soutenu Arnaud Guillois. Madagascar compte 16 000 à 20 000 ressortissants français. Pour le cas de l’Agence française de développement, AFD, elle agit dans le domaine agricole, dans le développement urbain, l’appui des collectivités locales… Il y a aussi la densité de la coopération décentralisée. « Madagascar est le premier destinataire des coopérations décentralisées françaises » s’est félicité Arnaud Guillois.