Publication : Le Budget des citoyens disponible

Il fallait y penser. Comment expliquer la loi de finances 2022 en des termes simples, par des tableaux et des graphes, sans oublier les messages essentiels et les précisions y afférentes des cadrages chiffrés. Le ministère de l’Économie et des finances, MEF, vient de mettre en ligne le Budget des citoyens relatif à la loi de finances 2022. Sous forme de questions, tout le monde peut comprendre ce qu’est une loi de finances. Il s’agit d’un ouvrage à vulgariser afin d’avoir des réflexions et des débats avec le même niveau de connaissance. L’écart sur ce point provoque souvent des frictions inutiles dans les débats sur les réseaux sociaux.