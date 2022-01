Mamy Rajaobelina, architecte urbaniste – « Histoire et modernité ne sont pas antinomiques »

La construction d’un téléphérique à Antananarivo divise l’opinion publique et suscite des débats passionnés. Mamy Rajaobelina, architecte et urbaniste renommé donne un autre angle de vue sur le projet de transport par câble. Interview.

Pensez vous que ce projet de téléphérique urbain soit indispensable ? N’y a-t-il pas d’autres priorités ?

Dès qu’on parle de téléphérique urbain, on aborde la question des transports urbains en général. C’est un élément de la réflexion que tout urbaniste engage dès lors qu’on touche à la planification urbaine. En d’autres termes, le gouvernement n’aura obligatoirement pas choisi d’agir avec ce mode de transport public sans avoir fait étudier l’ensemble du secteur des transports urbains dans la capitale, élément fondamental de l’économie et du développement urbains. C’est donc un projet non seulement bien ciblé, indispensable, qui est une étape à la modernisation d’Antananarivo. Il est aussi prioritaire et urgent compte tenu des retombées économiques dans une agglomération qui représente à elle toute seule 42% du PIB national [Produit intérieur brut]. Les investissements en tous genres, comme le téléphérique urbain, ou la rocade Iarivo dernièrement, contribuent efficacement à la croissance urbaine.

Selon certaines contestations, ce projet semble profiter surtout à la tranche la plus favorisée de la population de la Capitale.

Le transport par câble est nouveau à Madagascar. Il est normal qu’il entraine des réactions. Chaque investissement, public ou privé dans le monde urbain, a ses raisons d’être et ses objectifs. La construction d’un grand hôtel aux normes internationales ne vise évidemment pas toutes les catégories sociales. De même, on interdit bien aujourd’hui la circulation des charrettes sur la Rocade Iarivo. Comme tout projet sérieux, on recherche évidemment la rentabilité socio-économique et financière de ce projet de transport par câble. Je suppose qu’il présente un TRI [Taux de rentabilité interne] favorable, sinon on l’aurait bien sûr abandonné. En matière de transport urbain, on ne recherche pas exclusivement la complémentarité des modes de transport. Il est aussi courant de susciter une certaine compétition entre les modes de transport sur un même trajet pour alléger la charge générée par le monopole des bus par exemple, cause des bouchons dans le trafic. En tout cas, pour le même trajet Analamahitsy-Anosy, le téléphérique urbain le fait en environ 25 minutes contre plus d’une heure trente par la route, en bus ou en voiture particulière. Et pour répondre à votre question sur les populations cibles, il faut savoir que comme partout à Antananarivo, le quartier d’Ambatobe est un quartier mixte où cohabitent une minorité de CSP+ (catégorie socioprofessionnelle supérieure), et une grande majorité de la classe moyenne et de la classe populaire. De plus en regardant les quartiers desservis jusqu’à Anosy, on a des stations (gares) à Antsonjombe où se développe le quartier très populeux d’Analamahitsy, ou encore le long de l’axe d’Ankorondrano où descendront les travailleurs de nombreuses zones d’emplois d’Antananarivo.

La ligne de transport par câble passant par la Haute ville provoque des remous comme vous le savez.

Nous y voilà. Le transport par câble a le grand avantage d’occuper très peu d’espaces urbains comme c’est le cas des autres modes de transport. Il est également moins coûteux en termes d’entretien en compa­raison à la voirie urbaine qui se dégrade plus vite. De plus, le téléphérique urbain permet facilement le transfert d’un point à un autre sans se soucier ni de la topographie ni de la géographie. Je suis aussi très sensible, en ma qualité d’architecte, au problème de la préservation du site historique de la Haute ville comme Antsahatsiroa ou d’ailleurs réside une partie de ma propre famille. Dans les projets européens de téléphérique urbain, en France par exemple, on fait appel à des cabinets d’architectes et d’urbanistes pour travailler sur l’intégration des infrastructures comme le bâtiment des stations ou gares dans le paysage urbain du site et pour sauvegarder l’architecture des quartiers. On peut absolument l’envisager pour Antananarivo. L’Ordre des architectes Malagasy dispose d’éléments talentueux qui exercent leur métier selon la Loi existante, afin de promouvoir des solutions durables, d’excellence et responsables pour les aménagements, les édifices à créer et naturellement les bénéficiaires. Histoire et modernité ne sont pas antinomiques.

Pensez vous que ce téléphérique urbain résoudra le problème des trans­- ports urbains de la capitale ?

Il va y contribuer. Le téléphérique est une diversification des modes de transport participant à l’amélioration de la fluidité du trafic. Mais la ville est aussi un corps dynamique, qui grandit et se transforme sans cesse. La population d’Antananarivo, aujourd’hui évaluée à 3,5 millions d’habitants le jour, doublerait dans une quinzaine d’années. D’autres investissements en matière d’infrastructures urbaines et d’habitat doivent être obligatoirement envisagés. Pour le moment présent, la création d’une station multimodale à Soarano Gare, avec la rencontre du train urbain, du téléphérique et des lignes de transport par bus pourrait être une belle opportunité pour étudier la transformation et le développement de ce quartier tout en préservant l’ancien édifice de la Gare Soarano, monument qui marque un pan de la belle histoire d’Antananarivo.