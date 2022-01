Mal de terre

Le chef amérindien Sitting Bull aurait dit: « La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la Terre.» La Terre est occupée par ses différents enfants qu’elle essaie, tant bien que mal, comme n’importe quelle mère, de nourrir en leur faisant don de ses fruits, de protéger en leur fournissant gratuitement et sans condition l’oxygène dont le prix, sur le marché humain, dépasse l’entendement. Mais l’homme, son fils gâté et pourri par ses caprices mégalomaniaques, emporté par un désir insatiable de puissance, et poussé par la fièvre de l’envie, veut ravir à la Terre sa place supérieure naturelle : l’homme veut dominer la Terre, entrainant ainsi un bouleversement de l’ordre naturel qui pourrait lui être fatal.

Comme la relation parents-enfants qui, actuellement, traverse une crise de l’autorité, le lien qui unit la Terre à l’homme a été privé du respect. La rapport Terre-homme est entaché par l’insolence de l’homme qui meurtrit sa planète et dévalorise la nature. La rébellion de la race humaine, qui aspire, depuis toujours, à être « calife à la place du calife », lui fait courir à sa perte ainsi qu’à celle de beaucoup d’autres progénitures de la Terre dont certains n’appartiennent plus qu’à l’histoire et beaucoup d’autres, dont l’homme lui même, dévalent déjà la dangereuse pente de l’extinction.

L’orgueil de l’homme, intensifié par l’accroissement continuel de la tentation de l’hubris (la démesure), a écrasé l’aura quasi-magique qui, jadis, rayonnait sur la nature qui était même littéralement vénérée. La terre qui a perdu, dans la perspective de l’homme moderne, son halo, c’est ce que Max Webber appelle le « désenchantement du monde ». Et quand le sacré a quitté la nature, la crainte qu’elle peut inspirer s’évapore. L’homme n’a plus aucun scrupule à la plier à sa volonté, à la maltraiter, … la dépouillant de sa pleine capacité à subvenir aux besoins de ses enfants ingrats. L’homme décide à sa place et nous fait entrer dans l’ère de l’anthropocène : les forces géophysiques sont devenues légères et ne font plus le poids face à l’homme qui est la principale cause des changements géologiques ou météorologiques.

La Terre est martyrisée: on la déboise, on la brûle, on la pollue, on remblaie excessivement, … Elle peut alors de moins-en-moins veiller sur nous et a de plus-en-plus du mal à nous préserver des sècheresses ou des inondations. Mais l’homme qui voulait atteindre les cieux, vieux rêve qui remonte à l’épisode biblique de la tour de Babel, s’est brûlé les ailes comme Icare qui s’est rapproché du soleil. À l’homme alors d’assumer les conséquences de ses actes.