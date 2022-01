Journée mondiale de l’éducation – Chez les scouts, on éduque par l’action!

Toujours présents et prêts à intervenir là où la communauté a besoin d’eux, les scouts malgaches n’ont jamais failli à leur mission et responsabilité. Pour la « Journée mondiale de l’éducation » qui est célébrée aujourd’hui 24 janvier, les scouts ont choisi d’être aux côtés des familles victimes des inondations.

Pas de stands, ni expositions ni discours, mais plutôt place à l’action comme ils l’ont à chaque fois montré et démontré. Jeunes de 18 ans ou plus, chefs et cheftaines, commissaires, ils sont plus d’une centaine à s’être déjà portés volontaires dans les différents sites d’hébergement ou pour intervenir dans les différents quartiers tout au long de la semaine à venir. Ils y appuieront les équipes de secours, avec l’appui de leur principal partenaire qu’est l’Unicef. Situation sanitaire oblige, tous les scouts présents sur le terrain devront se conformer à des consignes sanitaires strictes.

En effet, il s’agit de deux des piliers de la méthode éducative du scoutisme : éduquer par l’action, et avoir un impact social. C’est grâce à cette méthode que plus de 57 millions de jeunes scouts à travers le monde développent leur plein potentiel tout en contribuant à créer un monde meilleur (la vision du scoutisme). Ce qui en fait le plus grand mouvement coordonné de jeunes pour l’atteinte des ODDs.

A Madagascar, le scoutisme a contribué à forger beaucoup des plus grandes personnalités du pays depuis presque 100 ans. Du professeur Albert Rakoto Ratsimamanga qui fut l’un des cinq tout premier scout malgache, au pasteur Ramino Paul, en passant par les poètes Georges Andriamanantena (Rado) et Samuel Randria. Et aujourd’hui encore, les parents de plus de 54.000 jeunes font confiance au scoutisme (dont 23.000 scouts Tily) pour faire d’eux les leaders d’aujourd’hui et de demain.