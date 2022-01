Football – Orange Pro League : CFFA et Elgeco Plus se neutralisent, Fosa déroule

Pas de vainqueur dans le duel au sommet de la conférence Sud. CFFA et Elgeco Plus se sont séparés sur un score de parité (1-1), hier sur la pelouse du By-Pass. La sixième journée de l’Orange Pro League mettait aux prises le leader du classement général et son dauphin, dans cette conférence. La recrue Carlos a ouvert la marque pour CFFA (21ème). L’ancien de l’AS Adema, Datsiry, a égalisé en seconde période pour Elgeco Plus (76ème).

Du côté de la conférence Nord, la confrontation entre le premier et le deuxième a accouché d’un résultat complètement différent. Fosa Juniors a écrasé l’Ajesaia, au stade Rabemananjara (3-0). La partie a été précédée d’un hommage à Alban Rabemananjara, ancienne étoile de l’équipe nationale décédée une semaine auparavant. Puis après le coup de sifflet final, les pensionnaires de Fosa ont fait leurs adieux à Théodin Ramanjary. Le défenseur et capitaine, auteur d’un but sur penalty hier (48ème ), va partir pour jouer à l’étranger.

Inquiétudes

Rakool n’a pas trouvé le chemin des filets pour CFFA, hier. Il reste donc à cinq buts, synonyme de deuxième place du classement des meilleurs artilleurs. Par contre, Drogba a encore une fois marqué pour Fosa Juniors. Il compte désormais sept réalisations. Il conforte ainsi sa première place dans ce classement. S’il maintient ce rythme, le jeune attaquant de vingt-et-un ans terminera à la place de meilleur buteur de la saison avec une large avance.

Cette sixième journée de la Pro League a failli être perturbée par le passage de la dépression tropicale Ana. Les matches au By-Pass et à Vontovorona se sont joués sous la pluie, samedi. Ils ont été menés à terme malgré les conditions météorologiques. En province, les rencontres de dimanche à Toamasina et Mahajanga faisaient l’objet de sérieuses inquiétudes. Des mesures étaient prévues en cas de persistance des intempéries, comme une interruption de l’affiche Fosa # Ajesaia et une reprise programmée ce lundi par exemple. Heureusement, Ana est sortie en mer dans la nuit de samedi à dimanche. Et tout est rentré dans l’ordre finalement.