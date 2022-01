Finale concours « miss monde » – Nellie Anjaratiana intègre le Top 40

Toujours aussi déterminée, Nellie Anjaratiana rejoindra la grande Finale du prestigieux concours « Miss Monde » au mois de mars après son report en décembre. Elle fait partie des quarante finalistes.

Si l’année dernière à cause de la pandémie, Nellie Anjaratiana a vécu dans une certaine incertitude en ce qui concerne sa participation au concours « Miss Monde », voici qu’elle toucherait presque du bout des doigts une belle consécration en cette nouvelle année. Portée par ce dynamisme qui l’anime depuis le début de cette belle aventure qu’elle a entamé dans les Caraïbes, plus précisément à Puerto Rico depuis novembre 2021, la jeune Miss Madagascar n’a cessé d’impressionner tout au long de ce prestigieux concours.

Des plus confiantes et fin prête à représenter Madagascar et ses valeurs, elle réalisa par sa seule participation une belle prouesse qui lui a permis de conquérir aussi bien le cœur de toute une nation en plus d’avoir réussi à surprendre le jury local. À cause de la pandémie, la grande Finale du concours « Miss Monde » prévue se tenir vers la mi-décembre a malheureusement dû être reporté à la dernière minute. Notre Nellie Anjaratiana n’a cependant pas perdu espoir et voici qu’elle intègre ainsi officiellement l’exceptionnelle liste des quarante finalistes du concours, dont la Finale aura enfin lieu ce 16 mars à Puerto Rico.

Fière et déterminée

D’une beauté sublime, dotée également d’un sourire des plus charmants et une détermination sans faille qui lui est propre, la jeune femme a toutes les cartes en mains pour émerveiller le jury de ce prestigieux concours de beauté. Dotée d’une personnalité exceptionnelle, ainsi que d’un charisme indéniable, Nellie Anjaratiana s’est toujours affirmée comme étant une miss bien loin des standards habituels à ce concours. Elle impressionne autant par son assurance face au jury, que le grand public, mais également face aux autres concurrentes.

Ce ne sera certes pas une mince affaire pour elle que de remporter cette finale vu le potentiel des autres participantes à cette édition de « Miss Monde », mais Nellie Anjaratiana comme ses nombreux fans restent confiants. « Je tiens déjà à affirmer ma reconnaissance envers tous ceux qui m’ont soutenue depuis le début de cette belle aventure. J’en suis plus que fière et sachez que c’est déjà là une belle victoire pour moi comme pour Madagascar. Merci à tous et restons toujours solidaires » souligne-t-elle suite à l’annonce des quarante finalistes du concours.

Entamant avec une grande fierté la dernière ligne droite de ce prestigieux concours de beauté qu’est « Miss Monde » donc, Nellie Anjaratiana conquiert et charme plus encore grâce à sa générosité, ainsi que son engagement envers la jeunesse. Elle rejoindra à nouveau Puerto Rico ce 12 mars pour participer à la grande Finale, puis participera aussi à l’événement « Beauty with a purpose » le 17 mars pour voguer vers son pays natal ensuite le 18 mars. À chacune de ses interventions, Nellie Anjaratiana ne cesse de scander les valeurs de la solidarité et de la fraternité dont on doit toujours faire preuve face à l’adversité, c’est ainsi en étant des plus vaillantes qu’elle brillera lors de la Finale du concours « Miss Monde ».