Dégâts cycloniques – Près de quarante-huit mille sinistrés

Le passage de la dépression tropicale a laissé de nombreuses séquelles dans plusieurs régions. Le bilan provisoire du BNGRC fait état de vingt-quatre décès dans sep t régions de la Grande île dont Alaotra Mangoro, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Matsiatra Ambony et Sofia. Le bilan est lourd avec quarante-sept mille sinistrés pour le 23 janvier dernier. Les sinistrés ont été recensés auprès de dix mille quarante-sept ménages. Tandis qu’Analamanga détient le plus grand nombre de sinistrés par rapport aux autres régions. Douze nouveaux décès ont été recensés à Ambohimanga Rova, Sabotsy Namehana, Manjakandriana et Ambatoloana, ainsi que dans le sixième arrondissement qui enregistre deux décès, quatre dans le premier arrondissement et un mort dans le deuxième. En ce qui concerne la dépression tropicale, à 15 heures locales, le centre de la Dépression Tropicale N°01 est positionné à 104 Km au Nord- Nord-Ouest de Cap St André (Vilamatsahy). Elle s’intensifie lentement. Le vent moyen monte à 55 Km/h avec des rafales de 75 Km/h. Elle poursuit son cap vers l’Ouest-Nord-Ouest à raison de 20 Km/h. Elle est prévue atteindre le stade de Tempête dans les prochaines 20 heures.