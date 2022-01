Coopération : 5 millions d’euros pour la bonne gouvernance financière

Une aide qui tombe à point nommé. L’Agence française de développement, AFD, a alloué au ministère de l’Économie et des finances, MEF, un appui de 5 millions d’euros pour améliorer la gouvernance financière et l’efficacité de la chaîne des dépenses publiques. En l’occurrence au niveau de la direction générale du Trésor et de la direction générale des finances et des affaires générales. Cette donation bénéficiera aux domaines de la déconcentration financière, l’Autorisation d’engagement de crédit de paiement, AECP, la gestion de flux de trésorerie, l’amélioration des comptabilités des établissements publics nationaux, EPN, les comptabilités patrimoniales, la modernisation du système d’information du MEF en général et du Trésor en particulier, la mise aux normes du système d’audit, les états financiers de l’État, et l’amélioration de la transparence.