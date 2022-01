Boeny – Vers l’amélioration du revenu des pêcheurs artisanaux

Renforcer les capacités des coopératives de petits pêcheurs dans les districts de Mahajanga I et 2 afin d’améliorer leur niveau de vie. C’est l’objectif de l’atelier de formation qui s’est déroulé au bloc administratif d’Ampisikina. Parmi les projets d’amélioration de leur niveau de vie figure la fabrication de pirogues en fibre de verre.

« La fabrication de pirogues en fibre de verre contribue à protéger l’environnement. Les pêcheurs seront aussi formés sur la gestion financière des coopératives qui seront dotées de matériels par le ministère de la Pêche et de l’économie bleue. Les grandes sociétés de pêche à Mahajanga seront aussi impliquées dans le développement de ces pêcheurs. D’après leur engagement, ils ont le devoir de leurs fournir des moyens et équipements pour leur développement », précise le directeur du développement rural au niveau de la Région Boeny, Marcellin Andriambololona.

« Les petits pêcheurs méritent un soutien et doivent être aidés à prospérer. Ils continuent de produire : ils assurent encore 76% de la production de la pêche. Un renforcement de capacités et de savoir-faire qui suivent les normes modernes, permettra à ces coopératives d’évoluer », affirme le directeur général de la Pêche et de l’aquaculture, Étienne Bemanaja, durant la cérémonie d’ouverture.