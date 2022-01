Approvisionnement – Des stocks de carburant suffisants dans la capitale

Des raisons de s’inquiéter pour les automobilistes. Plusieurs éboulements: une quinzaine, affaissements de terrains, béances, cratères en pleine route entravent la circulation entre Antana­narivo et Toamasina, du côté de Mandraka, Moramanga et Brickaville, suite au passage dévastateur de la dépression tropicale Ana. Elle a emporté avec elle des fortes pluies dans la nuit de samedi à dimanche. Ces énormes dégâts font craindre, à raison du reste, à une perturbation de l’approvisionnement en carburant de la capitale et des autres villes du pays. Mais un haut responsable de l’Office malgache des hydrocarbures, OMH, face à tant d’interrogations, tient à rassurer tout le monde. «Les stocks disponibles pour la capitale peuvent tenir jusqu’à dix neuf jours pour des consommations normales. Rien que pour le gasoil, il existe 13 ,1 millions de litre disponibles. Et le niveau des stocks n’est pas statique mais évolutif. Nous pouvons aussi faire entrer des citernes depuis Mahajanga. Mais cela n’est pas encore nécessaire. La réfection de cet axe devrait se faire dans les plus brefs délais. Aussi, je tiens à sensibiliser tout le monde de ne pas céder à la panique». Des agents du ministère des Travaux publics, avec à leur tête le ministre Jerry Hatrefindrazana sont déjà à pied d’œuvre depuis hier. Des membres du fokonolona leur prêtent main forte et des brettelles ont été ouvertes pour fluidifier la circulation. Autant se faire que peut.