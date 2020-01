Football – Mondial 2022 : La Tanzanie en ouverture de bal

Les Barea débuteront le deuxième tour des qualifications du Mondial 2022 par un déplacement en Tanzanie. Par la suite, ils enchaîneront avec la réception des Léopards.

Les Barea débuteront face aux Etoiles du Kilimandjaro, en qualifications du Mondial 2022. Ils iront défier les Tanzaniens à Dar es Salam, lors de la première journée, entre le 9 et le 11 octobre de cette année. L’autre affiche du groupe J opposera la République Démocratique du Congo au Bénin.

La Grande île affrontera la Tanzanie, un pays qui a été éliminé au premier tour de la dernière CAN. Et ce, après avoir concédé trois défaites, respectivement devant le Sénégal, le Kenya et l’Algérie. Un adversaire à la portée de l’équipe de Nicolas Dupuis, si l’on se fie à sa réussite et sa forme étincelante de ces derniers mois. Et logiquement, elle reçoit la faveur des pronostics dans une rencontre entre les 21ème et 38ème nations africaines (ndlr : selon le classement FIFA Rankings).

Bête noire

Les Barea accueilleront également les Léopards cette année, pour le compte de la deuxième journée. Ce sera entre le 13 et le 15 novembre. Une longue histoire lie les deux pays. Depuis le début des années 2000, Madagascar est devenue la bête noire de la RD Congo. Excepté le carton de 1 à 6, essuyé en juin 2016, à Mahajanga, Mada­gascar a souvent battu les Congolais. Ainsi, en 1999 à Mahamasina, les Scorpions avaient écrasé les Léopards 3 à 0 avant de perdre 0à 1 à Kinshasa. Puis, en 2000, bis repetita à Mahamasina, 3 à 1 pour les Scorpions battus 1 à 2 à Kinshasa. Puis, en juillet 2019, à la CAN, les Barea avaient éliminé la RD Congo. Un succès arraché aux tirs au but, en huitièmes de finale du sommet continental. Très certainement, les Congolais auront cette défaite en tête, à l’heure de retrouver leurs habituelles victimes qui sont devenues leurs bourreaux aujourd’hui. L’ascendant psychologique penche dans le camp malgache désormais.

Avant les matches retour contre la Tanzanie et la RD Congo, une double confrontation avec le Bénin figure au programme de la Grande île, lors des quatrième et cinquième journées. Deux affiches qui promettent. Elles opposeront les deux formations ayant réalisé le meilleur parcours en égypte, en atteignant les quarts de finale.