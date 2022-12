TAEKWONDO – Trois jours de stage consistant avec Olivier Sicard

Stage de perfectionnement. Les gradés, les maitres de salle et quelques membres de l’équipe nationale ont suivi les 20, 21 et 22 décembre, un stage de recyclage avec Olivier Sicard, responsable des hauts gradés au sein de la Fédération malgache de taekwondo. Les séances des deux premières journées se sont tenues à l’Académie nationale des sports à Ampefiloha, et la troisième au Dojang de l’Esca à Antanimena. La journée d’hier a été ouverte aux professeurs et aux membres de l’équipe nationale, une sorte de récapitulatif technique et de self défense, «comment neutraliser un adversaire sans l’endommager, on sait frapper, mais on ne le fait pas, en utilisant des méthodes d’esquive … Nous avons aussi travaillé la fortification du corps, la souplesse, l’agilité, le mental pour devenir solide face à l’adversité», souligne Olivier Sicard. La première journée a été consacrée aux examens de passage de grade qui a vu la participation de quatorze candidats, dont la plupart ont obtenu le grade de ceinture noire 1er dan, deux 2e dan et un 5e dan, en l’occurrence le directeur technique national, Rivo Rakotobe. «Nous avions pu, durant ces trois jour développer plusieurs techniques, à la fois pour la perfection des mouvements et le professionnalisme des ceintures noires… Nous avons par la suite abordé le travail sur des techniques d’enseignement pédagogique des professeurs qui permet au taekwondo malgache de se développer», précise le technicien franco-malgache. Olivier Sicard se dit satisfait du niveau des participants. «Les maitres de salle devraient surtout savoir comment amener les élèves à se développer, comment les mettre dans de meilleures conditions pour qu’ils puissent progresser», conclut-il.