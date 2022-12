RUGBY – Ouverture des mutations 2022/2023

La Fédération malgache de rugby ou Malagasy Rugby dans sa page Face­book a annoncé, depuis le 21 décembre, l’ouverture des mutations 2022-2023 pour les joueurs et les clubs désirant recruter de nouvelles têtes. La période des mutations ordinaires pour la saison 2022/2023 a été officiellement déclarée ouverte le mercredi 21 décembre jusqu’au 27 janvier. Passée cette date, la mutation d’un joueur est dite exceptionnelle. Une mutation correspond au transfert d’un joueur d’un club vers un autre. Il existe deux types de mutations: la mutation ordinaire qui s’étale sur plusieurs semaines consécutives en fin de saison sportive, et la mutation exceptionnelle. La mutation ordinaire ne nécessite aucune justification particulière, elle s’ouvre après la fin d’une saison régulière contrairement à la mutation exceptionnelle. Plusieurs raisons, décrites dans les règlements, permettent d’effectuer une mutation exceptionnelle, en dehors de la période des mutations ordinaires. Toute personne intéressée est invitée à se renseigner auprès de Malagasy Rugby à son siège à Anko­rondrano. Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national, apporte une précision: « Tout joueur qui désire rejoindre un autre club ou tout club voulant recruter un joueur d’un autre club doit adresser une demande manuscrite à compléter par les trois parties (club demandeur-joueur concerné-club libérateur) à Malagasy Rugby moyennant certains droits », conclut-il. Cette mutation concerne essentiellement les joueurs du TOP 20 ou élite fédéral 1, de fédéral 2 et les joueuses. Ceux qui ne respectent pas cette période devront attendre la prochaine date de la saison annoncée par Malagasy Rugby. Aucune mutation n’est plus acceptée après la période de la date indiquée.