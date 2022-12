NOËL – Le Groupe Prey en fête

Comme chaque année la direction du Groupe Prey comprenant plusieurs sociétés dont Ecoprim, L’Express, RTA, Radio Antsiva, RFM, Ao Raha, ainsi que tout le personnel ont tenu à marquer la fête de Noël. Hier au cours d’une simple cérémonie, les employés se sont vus remettre un panier garni et une prime. Ce qui n’est pas évident vu la conjoncture difficile dans laquelle tout le monde se trouve. Le DG du Groupe Prey, Vola Rasoamanana a rappelé les grands moments de l’année écoulée au niveau de l’entreprise. « La plus grande réalisation a été sans conteste l’inauguration du musée de L’Express, le premier dans l’histoire de toute la presse à Madagascar. Il constitue assurément notre plus grande fierté» a-t-elle souligné. Ce musée illustre le fait que L’Express a toujours été un pionnier dans les innovations au niveau de la presse. Vingt-sept ans d’histoire du pays sont retracés dans ce patrimoine précieux. Vola Rasoamanana a souhaité de joyeuses fêtes de fin d’année à tout le personnel. La magie de Noël fera le reste.