MORAMANGA – Les auteurs d’un double braquage arrêtés

Coup de filet. Il a fallu plus de dix jours pour que les gendarmes de Mora­manga et la section des recherches criminelles de Toamasina parviennent jusqu’à l’escouade citée dans un double braquage. Mercredi, le capitaine Fias Razafimangasoa, commandant de compagnie de Moramanga, a révélé l’arrestation de quatre auteurs principaux et trois complices du crime. Parmi eux, figurent deux femmes et le présumé sorcier de l’équipe. Les forfaits qu’on leur impute ont été commis au cours de la nuit du 4 au 5 décembre, dans le quartier de Mangarivotra. Deux maisons voisines ont été attaquées. Les bandits sont repartis avec de l’argent, des biens et des bijoux de valeur. Depuis, ils se sont échappés sans laisser la moindre trace. Une collecte de renseignements menée tambour battant par les fins limiers ont permis de savoir que certains d’entre eux se sont enfuis vers la capitale de Betsimisaraka. Tous les sept se sont fait cueillir l’un après l’autre. Leurs armes du crime, comprenant un revolver, un pistolet fait-main, deux machettes, un couteau et d’autres outils d’effraction, ont été confisquées par les gendarmes. Ils seront envoyés au parquet dès que leur dossier sera prêt.