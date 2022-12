Mahajanga : Une épidémie de grippe frappe les habitants

Comme dans toutes les autres régions et ville de Madagascar, les habitants de Mahajanga sont également frappés par l’épidémie de grippe forte et de fièvre, ces derniers jours.

Dans un foyer, les membres de la famille tombent tour à tour malades. La maladie se manifeste par des toux, une forte fièvre et une grosse fatigue. Malgré la chaleur suffocante, le malade se plaint d’avoir froid.

Depuis deux week-ends, on constate une ruée vers les pharmacies. Les médecins et les pharmaciens conseillent des vitamines C surtout et les médicaments à base de paracétamols.