LITTÉRATURE – Deux ouvrages en mémoire du capitaine Pierre Ramampy et Eugène Lechat

Les deux ouvrages «Mémoires du Capitaine Ramampy Pierre» et «Eugène Lechat: mémoires» ont été présentés officiellement à la bibliothèque nationale Anosy hier.

Deux grands hommes. Ramampy Pierre et Eugène Lechat ont marqué l’histoire du pays pendant la première République. Michel Siméon étant un enseignant et un ami proche de la famille Ramampy et Zénaïde Ramampy, la fille de Pierre Ramampy et la conjointe de Eugène Lechat, ainsi que Tojo ont conçu les livres «Mémoires du Capitaine Ramampy Pierre» et «Eugène Lechat : mémoires» pour graver en écriture le parcours ainsi que les exploits de ces deux personnalités publiques.

Selon Zénaïde Ramampy, auteure du livre, le capitaine Pierre Ramampy a écrit ses mémoires de sa propre main. « Mémoires du Capitaine Ramampy Pierre » raconte une partie de sa vie dont 40 ans sous le drapeau français. Quant à l’ouvrage «Eugène Lechat : mémoires», il retrace le parcours de Eugène qui est le gendre de Ramampy Pierre et a occupé une place importante dans le gouvernement malgache à l’époque, ajoute-t-elle. Le capitaine Ramampy Pierre et Eugène Lechat ont déposés leur empreintes dans la première Répu­blique.

Deux icônes

Engagé dans la première guerre mondiale, le capitaine Ramampy Pierre, a déjà été un sénateur de Madagascar ainsi que conseiller dans la province de Fianarantsoa. Il a activement participé à la naissance de la République de Madagascar. Eugène Lechat, son gendre d’origine française a été le ministre des travaux publics, de l’équipement et des transports à l’époque du Président Tsiranana. Aussi, il a déjà été élu maire de la Ville de Mananjary en 1995. L’évènement s’est déroulé sous l’égide du Ministère de la Communication et de la culture. Les ouvrages

sont disponibles à la bibliothèque nationale Anosy.