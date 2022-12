HENRI FRAISE & FILS – Des distinctions honorifiques et médailles du travail remises aux employés

La cérémonie de remise de distinctions honorifiques et médailles du travail de la société Henri Fraise & Fils s’est tenue hier à l’Hôtel Carlton Anosy. Près de deux cents membres du personnel de cette société ont reçu ces médailles remises par les autorités officielles. La cérémonie, présidée par un membre de la chancellerie, a vu la présence notamment du ministre de la Justice François Rakotozafy, avec la ministre de l’Artisanat Sophie Ratsiraka, ainsi que le ministère de la Fonction publique, du Travail et des lois sociales. Ainsi, un personnel cadre a reçu l’officier de l’Ordre national, quatorze gradés en tant que chevalier de l’Ordre national, deux en tant que chevalier de l’Ordre de Mérite, cent trente-sept ont reçu des médailles d’argent et vingt-quatre reçoivent des médailles de bronze. Cette remise de distinctions honorifiques était une occasion, pour les dirigeants de l’entreprise, de récompenser les efforts louables des employés décorés et non moins de collaborateurs dans la société. Le ministre de la Justice a mentionné l’importance de la cérémonie ainsi que l’existence de la société. « Nul ne peut ignorer que beaucoup sont en service depuis des années. Les titres honorifiques récompensent les années de travail acharné au bénéfice de la société. L’entreprise s’est installée dans le pays dans plusieurs secteurs dont, principalement, la vente d’engin ou d’outillage de marque. Elle est connue non seulement à la commercialisation de voitures automobiles et des engins de constructions de route et de bâtiment. L’implantation d’une telle société est génératrice et créatrice d’emploi », souligne-t-il.