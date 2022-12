FORTES PLUIES DANS LE SUD – Les RN13 et RN10 impraticables

Les infrastructures routières reliant les trois régions du Sud, Androy, Atsimo Andrefana et Anosy sont inondées par les pluies abondantes des derniers jours. Les usagers empruntent un parcours de combattant.

La région Androy manque d’eau mais quand il y a trop d’eau, c’est la catastrophe ». C’est en ces termes que s’expriment des usagers de la RN10, partant de Toliara en route vers Ambovombe, dans la région Androy. À partir d’Andranovory où les quelques 300 km sont en piste, c’est de l’eau et de la boue. Seuls les 4×4 et les véhicules lourds peuvent emprunter cette route nationale 10.

« Si votre voiture n’est pas un 4×4, encore que cela dépend des types de 4×4, il vaut mieux rebrousser chemin » raconte un chauffeur de location qui a fait le trajet Ampanihy Toliara. Un camion taxi-brousse est en panne depuis deux jours et deux nuits du côté de Vatolatsaka. « L’eau est à un niveau très élevé sur la chaussée entre Betioky et Ampanihy notamment. Puisque ce sont des routes en piste, il n’y a pas de système d’évacuation d’eau. Celle-ci rejoint alors la chaussée » explique-t-il. Des gros trucks, transporteurs d’engins, s’embourbent dans la boue et les autres véhicules ne peuvent pas passer. Il faut ainsi attendre que le gros camion puisse s’extirper de l’eau.

Entre Ampanihy et Ambovombe, nombreux véhicules sont en difficulté également. Les réseaux sociaux démontrent depuis hier des camions taxi-brousse ou des véhicules « Tata », tombés sur leur flanc.

Un taxi-brousse empruntant la RN10 reliant Ihosy à Ambovombe est aperçu se coucher sur sa gauche avec tous les bagages sur le toit, mais dont une partie se noie dans de l’eau. Il allait traverser un radier au niveau d’Analabinda à Betroka.

Décaissement

Il n’y a pas encore de victimes déclarées, mais le nombre de véhicules en panne, renversés, coincés dans la boue et bloqués faute de passage de déviation augmente toutes les demi-journées. Un habitant d’Ambovombe lance même un appel à témoins sur les réseaux sociaux. « Le taxi-brousse ayant emmené nos proches est parti de Toliara lundi dernier. Nous sommes jeudi et le véhicule n’est toujours pas arrivé à Ambovombe. La dernière position qu’on a obtenue est qu’ils étaient proches de Beloha » a-t-il lancé. Aux dernières nouvelles, le véhicule est arrivé dans la soirée d’hier. L’axe Ambovombe-Fort Dauphin de la RN13 est indiqué être en terrassement actuellement. La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé en début de semaine le décaissement de 73 millions d’euros destinés pour la RN13 et la RN6. Mais aucun mouvement n’est constaté sur la portion Ihosy-Ambovombe où il est prévu de traiter des points noirs par système de haute intensité de main d’œuvre et avec des ressources propres internes de l’État.

De même que sur la RN10 où la Banque mondiale s’est déjà déclarée favorable à sa réhabilitation. Celle-ci est encore à la phase d’études techniques. Il faut patienter encore quelques vingt-quatre mois au minimum si tout va bien.