FOOTBALL – COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES U19G – Vingt-deux équipes pour huit places

La Fédération malgache de football organisera vers début janvier une compétition réservée aux jeunes de moins de 19 ans. L’objectif est de former des Barea en vue de la Cosafa Cup U20 en 2023.

Place enfin aux jeunes. La Fédération malgache de football (FMF) par sa Commission des jeunes a enfin décidé d’organiser une compétition pour les jeunes après des années sans championnat dédié à la relève du ballon rond malgache. Justement, aucun programme de compétition de football des jeunes n’a été priorisé depuis longtemps. Enfin, en vue de la participation de Madagascar à la Cosafa Cup U20 prévue en 2023, dont la date ni le pays d’accueil ne sont pas encore fixés, la Fédération concocte une compétition d’envergure nationale, la Coupe des sélections régionales U19G, qui débutera au mois de janvier.

Celle-ci était initialement prévue ce mois de décembre, mais elle a dû être repoussée en janvier à cause du calendrier de compétitions très chargé de la FMF. Ce sommet national dédié aux sélections régionales se jouera en trois étapes. «L’objectif principal est de détecter les jeunes footballeurs de moins de 19 ans de chaque région, afin de former une équipe nationale qui défendra les couleurs nationales à la Cosafa Cup U20 en 2023», peut-on lire dans la page Facebook de la FMF.

Trois étapes

Vingt-deux sélections des ligues régionales sont engagées pour disputer la première phase. Elles sont réparties en huit groupes, dont six poules de trois et deux groupes de deux. La phase inaugurale se déroulera sur huit villes, du 6 au 8 janvier. Les premiers de chaque groupe, c’est-à-dire huit équipes, se qualifieront à la deuxième phase. Les équipes qualifiées à la deuxième étape qui se tiendra du 25 février au 5 mars, seront réparties en deux groupes de quatre.

Les deux meilleures de chaque poule, quatre en tout, disputeront la phase finale, dont la date n’est pas encore fixée. «L’équipe technique qui effectuera la détection n’est pas encore désignée, de même le nombre des joueurs qui seront retenus pour former la présélection nationale n’est pas encore défini. La commission des jeunes répondra à ces questions lors d’une éventuelle conférence de presse prévue la semaine prochaine», souligne Mario Rosario Raharimino, président de la Commission des jeunes au sein de la fédération.

Répartition de groupes

A: Antalaha: Sava, Diana

B: Mahajanga: Boeny, Sofoa, Melaky

C: Tsiroanomandidy: Bongolava, Itasy, Betsiboka

E: Taolagnaro: Androy, Anosy

F: Ihosy: Ihorombe, Sud-Ouest, Haute matsiatra

G: Antsirabe: Vakinankaratra, Menabe, Analamanga

H: Manakara: Vatovavy fitovinany, Amoron’Imania, Sud-Est