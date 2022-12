EQUIPEMENT – Bientôt un nouvel hélicoptère pour l’Armée

Un hélicoptère flambant neuf. Selon Andry Rajoelina, président de la République, c’est ce qui débarque au port de Toamasina, durant la deuxième partie du mois de janvier. Un hélicoptère de marque Airbus H-130 tout droit sorti d’une usine en Afrique du Sud, affirme-t-il. “L’Armée malgache mérite des équipements neufs et de pointe”, soutient-il.

L’annonce de l’arrivée de ce nouvel aéronef qui sera mis à disposition de l’armée de l’air a été faite par le chef de l’Etat durant la cérémonie de remise d’étendards à vingt-cinq Généraux nommés au titre de l’année 2021, au camp du 1er Bataillon parachutiste, à Ivato, hier. C’est à ce même endroit, lorsqu’il a baptisé ce camp au nom de feu le Général de corps d’armée Ismaël Monibou, en septembre, que celui que la Constitution consacre également comme le Chef suprême des Forces armées a fait part de l’acquisition d’un hélicoptère Airbus H-130 pour les forces aériennes. Ce sera chose faite en janvier donc à s’en tenir à la déclaration présidentielle d’hier. L’Airbus H-130 est un appareil à usage multiple.

A point nommé

Dans le domaine militaire, il peut être utilisé pour les transports d’une escouade pour des opérations et pour effectuer des actions tactiques. L’aéronef peut également servir d’hélicoptère ambulance et effectuer des évacuations sanitaires. Il s’agit de la seconde dotation d’appareils à l’armée de l’air durant ce mandat de l’administration Rajoelina.

En mai et juin 2019, les forces aériennes ont notamment été dotées de deux hélicoptères de type écureuil EC B3. L’un d’entre eux s’est crashé au large de Fenoarivo Atsinanana, il y a un an, lors de la tragédie dont a survécu le Général Serge Gellé, secrétaire d’Etat à la gendarmerie nationale. Il y a eu aussi l’avion-cargo CASA pour le transport de troupe et de matériel. Depuis quelque temps, ce dernier a disparu des radars, toutefois.

L’entrée en scène de l’Airbus H-130 permettra ainsi de renforcer la flotte des aéronefs malgaches. Une arrivée à point nommé puisqu’il risque d’être fortement mis à contribution durant la saison cyclonique afin de transporter des équipes de secours et des équipements d’urgence dans les zones enclavées et sinistrées à cause des intempéries. Durant la cérémonie d’hier, à Ivato, par ailleurs, Andry Rajoelina a soutenu que les dotations d’équipements démontrent qu’il est aux côtés de l’Armée, son soutien, et respecte l’Armée.