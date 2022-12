CONSEIL DES MINISTRES – Le DG de l’INSTAT remercié

La branche du ministère de l’Économie et des finances en charge de l’établissement des indicateurs nationaux et des statistiques, voit son directeur général remercié.

Mande Zefania Isaora Romalahy, en poste depuis le 20 mars 2019, n’est plus le directeur général de l’INSTAT (Institut National de la Statistique) depuis hier. Le Conseil des ministres de mercredi dernier l’a abrogé de ses fonctions. Il a remplacé en ce temps-là Ida Clément Rajaonera et lors de sa prise de fonction, le désormais ex- DG de l’Instat a annoncé qu’il comptait poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur et intégrer des réformes dans les missions et activités de l’Instat. Romalahy a en effet excellé techniquement dans la conduite de la mission de l’institution qui rend des données statistiques disponibles afin d’appuyer les décisions que les responsables du secteur public et celui du privé ont à prendre. Pour ne citer entre autres que la réalisation du Recensement général de la Population et de l’habitation (RGPH-3) qui enregistrait 28 177 762 habitants au mois d’octobre 2021.

« Deux rapports globaux sont disponibles. Il reste la finalisation de la Projection démographique 2025 » explique une source auprès de l’Instat. Le site web de l’Instat connaît également une nette amélioration ces deux dernières années, plus fourni et plus dynamique. Des chiffres-clés tels que le nombre de la population, le taux d’inflation, le taux de croissance du PIB, les glissements annuels des indices de prix à la consommation y sont disponibles.

Maux

On y voit sans trop scroller dans les recherches des publications comme les notes de conjoncture périodiques et même des publications régionales comme l’agriculture, l’économie, l’industrie ou le transport dans une région donnée. Là où le bât blesse, c’est la relation du DG avec des employés de l’Instat. Depuis environ trois mois, la guerre a été déclarée entre le syndicat des employés contractuels et le DG. Une grève des employés contractuels a mis le feu aux différends. L’entrée de l’établissement avait été bloquée par des grévistes en quête d’égalité de traitement. Il a fallu l’intervention d’un huissier pour libérer l’accès au local.

Le DG a mis à la porte certains contractuels qui ont demandé des intégrations et des réajustements de salaire. La situation s’est corsée quand l’affaire a été menée jusqu’au tribunal. Selon les explications du DG au mois de septembre, il n’est pas possible d’intégrer 170 personnes au sein de la fonction publique car il manque des postes budgétaires et les employés ne font pas tous correctement leur travail. Et que le contrat reliant les contractuels à l’Instat est un contrat de droit privé.

Une proposition du DG de renvoyer les contractuels en échange d’indemnisations l’a quelque peu grillé. Il aurait proposé aux employés d’accepter les sommes « pour qu’ils puissent corrompre là où ils veulent être intégrés, eux ou leurs enfants… ». Ces propos ont été enregistrés par des employés déjà mécontents pour servir contre le DG. Ce qui a sûrement motivé cette abrogation. Mande Zefania Isaora Romalahy est actuellement à Toliara où il assiste à un atelier sur l’Enquête auprès des Ménages (EPM). Il est contraint d’écourter son séjour. Son remplaçant n’est pas encore annoncé.