CÉLÉBRATIONS – Les festivités dans la misère

Plusieurs familles risquent de passer les fêtes de nativité et de fin d’année dans la misère. Ratsirabe, un habitant du fokontany d’Ankorondrano Andrano-mahery se résume à ne pas faire un festin, pendant les festivités de cette fin d’année. « Notre repas du Noël dépendra encore de mes revenus. Si je trouve un peu d’argent, j’envisage d’acheter un peu de viande, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible », lance ce père de quatre enfants, hier. Il se souvient encore de leur repas pendant la fête de l’Indépendance. « Nous avions mangé du riz, des brèdes sautés avec de l’huile. Avec les conditions de vie actuelle, il est de plus en plus difficile de trouver à manger », indique-t-il. Sensible à cette précarité des ménages, Vision Madagascar (Vima) perpétue son don annuel aux familles défavorisées des fokontany dans lesquels l’entreprise a des bureaux, à savoir, à Ankorondrano Andranomahery, à Antanimena et à Soavimasoandro. Elle a fait bénéficier à trois cents familles, un panier garni de riz, de sucre, de sel, de chocolats, de bonbons… et de tee-shirts. « Nous avons fait don de produits de première nécessité (PPN), selon la demande des responsables de fokontany. », indique Olga Rasamimanana, en charge des Relations institutionnelles. La Vima espère faire en sorte que le repas de Noël change un peu de l’ordinaire, pour ces bénéficiaires. Ces derniers vont déguster en famille des douceurs salées et sucrées.