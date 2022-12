BASKETBALL- BILAN – La conquête mondiale après la réussite continentale

Le président de la Fédéra­tion malgache de basketball (Fmbb), Jean Michel Ramaro­son, a réuni hier, au siège de la Fmbb à l’Immeuble Telma aux 67 ha, quelques organes de presse écrite et télévisuelle, pour dresser un bilan satisfaisant que ce soit sur le plan local ou sur le plan continental.

Les faits marquants de l’exercice 2022 ont été la percée du basketball malgache sur la scène continentale avec l’obtention du titre de vice-champion d’Afrique de l’Afrobasket des garçons U18, joué à la maison, qui les propulsent à participer à la Coupe du monde de Debrecen, en Hongrie, du 25 juin au 2 juillet 2023. En basketball 3×3, les garçons Ankoay ont reçu leur ticket pour la Coupe du monde en Autriche en 2023, après avoir remporté le titre de champion d’Afrique. Les Ankoay filles 3×3, sont vice-championnes et participeront au tournoi qualificatif de la Coupe du monde qui se jouera en Israël en 2023.

Selon Jean Michel Rama­roson, « cette réussite a été le fruit d’un travail de longue haleine en suivant un plan de développement appliqué depuis 2013. La Fmbb n’hésite pas à dire que le basketball malgache est sur la bonne voie, mais reconnait qu’il ne faut pas dormir sur ses lauriers. « De gros défis nous attendent encore car le monde de basketball est fixé sur nous et il nous appartient de démontrer que nous sommes sur la bonne voie ».

Afrocan en ligne de mire

Le président de la Fmbb n’a pas oublié de signaler la participation du Cospn à l’élite 16 en Afrique du Sud et cela continuera l’an prochain. Car 2023 sera pour la Fédéra­tion une année pour confirmer tous les acquis en 2022. En dehors de la participation à la Coupe du monde de 2023, la onzième édition des JIOI la même année sera une occasion de démontrer la suprématie du basketball malgache dans la zone de l’océan Indien. Madagascar, par l’intermédiaire des Ankoay filles, participera aux Jeux de la Francophonie de la RDC.

Plusieurs rendez-vous attendent encore le basketball malgache en 2023. L’équipe nationale Ankoay filles de 3×3 se déplacera en Israël pour chercher la qualification à la Coupe du monde. Le championnat d’Afrique de basketball 3×3 sera aussi au programme. Comme la Fmbb mise sur les jeunes et pense à la relève, Madagascar s’alignera au championnat d’Afrique dans la catégorie U16.

« Parce que le basketball 3×3 réussit beaucoup aux Malgaches, la Fédération compte inscrire et faire participer Madagascar au tour professionnel de basketball 3×3 « World Tour » sous l’égide de la FIBA. L’objectif est d’avoir plus de compétitions pour nos joueurs et joueuses pour qu’ils soient prêts autant que possible contre n’importe quels adversaires. L’année 2023 sera une année où Madagas­car sera attendu au tournant et il appartient à tous les Malgaches de se ranger derrière nos équipes nationales », confient Jean Michel Ramaroson.

Satisfait de la réussite de l’Afrobasket U18 joué à Mada­gascar, la FIBA Afrique sollicite Madagascar pour héberger l’Afrocan en 2023.