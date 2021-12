Lions Club Ilohasina – Un Noël pour les plus démunis

La solidarité et le partage font partie de l’esprit de Noël, et en cette période de fête le Lions club Antananarivo Ilohasina n’a pas oublié les plus démunis et les plus fragiles.

Une action en faveur des enfants de détenus du centre Saint Maurice a donc été réalisée le mercredi 22 décembre après-midi. La distribution de jouets, des gels douches pour enfant, des friandises sur des chants de noël, a émerveillé les petits, on voyait déjà les étoiles briller dans leurs petits yeux.

Pour la préparation des repas de ces enfants, le LCA Ilohasina a aussi fait un don de vivres pour le centre, des boîtes de lait concentré, des pâtes, de l’huile, du sucre, des tomates en boîte. Les membres du club, soutenus par des généreux donateurs, Maison Molou, Netter, Somapro, ont déployé toute leur énergie afin que cette parenthèse reste pour eux un moment magique et inoubliable.