Immigration – Mille sept cents offres d’emplois au Canada

Le Canada devient un eldorado pour les immigrants. En quête de travail stable, légal et formel. Le pays de Justin Trudeau où vivent déjà pas mal de Malgaches, très appréciés et même enviés pour leurs compétences, recrute à tour de bras. 1 700 postes sont disponibles, avec la contribution de 80 entreprises au Québec et à Drummondville.

Plusieurs domaines et spécialités sont concernés, administration, génie, hôtellerie et restauration, manufacture et fabrication, production audiovisuelle, santé, technologies de l’information, transport et mécanique. L’inscription est ouverte aux postulants de Madagascar. Il s’agit d’un recrutement temporaire mais avec plus d’assurance dans les conditions de travail.

Loin des manigances de ces présumées agences de placement qui envoient des filles et femmes en détresse dans des pays arabes. En quête d’un oasis au pays chaud. À l’ombre des tracas du quotidien chez elles. Pour poursuivre, au final, un bonheur inaccessible. Tels ces mirages du désert. Qui s’éloignent à mesure qu’on s’en approche.

Avant que tout ne se termine dans un cercueil. Avec le triste et émouvant retour au bercail. Dans l’indifférence totale, insolente et inadmissible des « entremetteuses ». Il est un peu étonnant que le régime en place se plie en quatre pour organiser des vols de rapatriement pour elles. Parties en catimini. Sans l’avis de personne. Qui vont repartir retrouver l’enfer sur terre, après avoir passé les fêtes de fin d’année en familles.

L’une de ces « ignobles passeuses », illustre, connue du public, et célèbre pour sa lutte contre la traite humaine, fait l’objet d’un avis de recherche des autorités policières. Sans être inquiétée pour autant. Elle devient une icône de l’obésité. Au point qu’elle peut prétendre à coiffer La couronne de miss « Rondes et belles ». Prouvant ainsi qu’elle vit dans la tranquillité absolue, et dans une certaine aisance. Le ministère de la Fonction publique, du travail e t des lois sociales affirme, dans ses bonnes intentions, vouloir y mettre le holà. Certifie et atteste le sérieux de ces propositions canadiennes. Qui ne seront pas indécentes. Tout le monde peut aspirer alors à voir et avoir sa cabane au… Canada.