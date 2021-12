Football – Belgique : Ilaimaharitra, pilier du Royal Charlero

S’il y a un international malgache qui mérite les lauriers, c’est bien Marco Ilaimaharitra. Il vient de disputer son 150e match avec le Royal Charleroi Sporting Club, en Jupiler Pro League.

Comment ne pas être fier d’un tel accomplissement? Marco Ilaimaharitra vient de franchir une barre symbolique, dimanche soir. C’était à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de l’AS Eupen, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Belgique.

Le milieu de terrain des Barea effectuait à cette occasion son 150e apparition sous le maillot du Royal Charleroi Sporting Club. « Face à Eupen, notre capitaine, Marco Ilaima­haritra, a franchi le cap des 150 matches, félicitations ! », a fièrement affiché le RCSC sur les réseaux sociaux dans la foulée. Et quoi de mieux qu’une belle victoire pour marquer ce jour. Le RCSC s’est imposé sur le score éloquent de quatre buts à zéro.

Marco a livré une prestation remarquable encore une fois, à la hauteur de son statut chez les « Zèbres ». Il a notamment délivré la passe décisive sur la quatrième et dernière réalisation, inscrite par Nicholson en début de seconde période. Une passe magnifique de l’international malgache, qui se trouvait dans le rond central, pour mettre sur orbite son coéquipier dans l’axe.

Cette action résume à elle seule l’impact et l’importance du natif de Mulhou­se (France). Omnipotent semble le meilleur adjectif pour le définir. Tellement il pèse sur le jeu de son équipe. Une équipe qu’il a rejointe en juillet 2017 et dont il est récemment devenu le capitaine.

Énergie

Revenons quatre mois auparavant. Le Royal Charle­roi s’illustre par une annonce singulière, comme quoi le brassard allait être confié à Marco Ilaimaharitra désormais. Une promotion dont tout footballeur rêve bien évidemment. Ce rêve est devenu réalité pour le Barea. « Porter le brassard me donne de l’énergie et me rend fier après quatre ans ici », s’était-il réjouit après sa désignation.

Durant ces quatre années, l’international malgache n’a cessé de progresser et de prendre du galon. À tel point qu’il fait figure de cadre incontournable, sur et en dehors du terrain. À cela s’ajoute l’expérience à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 avec la sélection malgache, qui a certainement permis d’engranger de l’expérience et de gagner en maturité.

Charleroi occupe actuellement la sixième place du championnat belge. Le RCSC est crédité de 32 points après 19 rencontres. L’objectif est pour 2022 : remonter au classement. Le podium reste encore accessible pour Marco et ses coéquipiers. Par contre, le titre semble hors de portée. La couronne est quasiment promise à l’Union Sainte-Gilloise de Loïc Lapoussin, leader incon­testable avec un cumul de 46 unités.