Épidémie de coronavirus – Les tests de dépistage de la Covid-19 supprimés dans les CSB

Une semaine après le lancement du test de dépistage de la Covid-19 dans les centres de santé de base (CSB), le ministère de la Santé publique décide de le supprimer.

Déception chez les personnes qui voulaient faire le test de dépistage de la Covid19, dans les centres de santé de proximité. Le test de diagnostic rapide de détection des antigènes (TDR-Ag) de la Covid-19 est supprimé dans les centres de santé de base (CSB). Les instructions du ministère de la Santé publique sont tombées, mardi matin. « Une nouvelle stratégie a été optée, face à l’évolution de l’épidémie. Nous n’attendons plus le résultat du test pour commencer le traitement. Toutes personnes qui présentent les symptômes de la maladie bénéficient, tout de suite, de médicaments », affirment plusieurs médecins.

Cette nouvelle stratégie serait plus adaptée à la situation actuelle. Le test a été limité, les kits de prélèvement n’étant pas nombreux. Seuls les cas fortement suspects et les cas contacts ont été autorisés à passer ce test. Ces derniers jours, pourtant, de plus en plus de personnes présentant les symptômes de la maladie de coronavirus viennent en consultation dans les CSB. Des personnes qui venaient faire le test dans quelques CSB rentraient déjà bredouilles, lundi. Les kits de prélèvements ont été épuisés dans ces centres de santé.

Les cas suspects augmentent

Le ministère de la Santé publique a lancé le TDR-Ag dans les CSB des régions les plus touchées par l’épidémie de coronavirus, à Analaman­ga, à Vakinankaratra et à Matsiatra Ambony, il y a une semaine. L’objectif de ce dépistage dans les centres de santé de proximité a été d’accélérer le diagnostic des cas suspects, pour couper rapidement la chaîne de transmission du virus de Covid-19. Le virus continue à se propager, les cas suspects augmentent dans les CSB.

Les professionnels de santé encouragent les personnes qui souffrent de maux de gorge, de diarrhées, de vomissements, de toux, de fièvre, de congestion nasale et d’écoulement nasal, de fatigue, de courbature, de perte d’appétit, de consulter un médecin et de ne pas attendre le résultat positif d’un test pour commencer le traitement. La maladie à coronavirus peut évoluer en forme grave, si elle n’est pas prise en charge à temps.