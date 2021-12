Deuil national – Les activités quotidiennes se poursuivent

Pas de jour chômé, pendant la journée de deuil national. La présidence de la République a précisé, hier, que « les activités quotidiennes se poursuivent comme d’habitude, (…) nous allons présenter des témoignages de sympathie aux compatriotes victimes du naufrage du navire Francia dans nos activités ». Ainsi, tout le monde rejoindra son lieu de travail, ce jeudi, tout en rendant hommage à la mémoire des personnes qui ont péri dans cet accident qui s’est produit entre Antsiraka et Soanierana Ivongo, lundi. Le drapeau national sera en berne sur le territoire national. Une minute de silence sera observée à 11 heures du matin, selon le compte rendu du conseil des ministres du 22 décembre.

Pour ceux qui vont se marier, ce 23 décembre, il n’y aura pas d’annulation de cérémonie civile et de cérémonie religieuse. Les arrondissements, les mairies et les églises vont célébrer les mariages qui sont déjà prévus, pour ce jour. Ces mariages sont nombreux, en cette fin d’année. Le premier arrondissement à Analakely officiera, ce jour, vingt-deux mariages civils. Le compte rendu du conseil des ministres ne mentionne pas l’interdiction de convier leurs invités à des réceptions ni l’annulation des évènements culturels de ce jour. C’est le préfet de police d’Antananarivo, le général Angelo Ravelonarivo, qui souligne que les « fêtes doivent être interdites, pendant le deuil national». « Les mairies peuvent officier les mariages, mais les fêtes ne sont pas autorisées », précise-t-il. C’est inimaginable pour les futurs mariés. « Que fera-t-on de l’espace, des repas et de toutes les choses qu’on a prévu pour ce grand jour de notre vie? », s’inquiète Vola­- tiana, une jeune femme qui se mariera, ce jour. Le général Angelo Ravelonarivo indique, également, que « les bars, les karaokés » doivent être fermés. A en croire le préfet de police d’Antananarivo, des forces de l’ordre effectueront des descentes pour contrôler le respect des mesures à appliquer pendant le jour de deuil national.