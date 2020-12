Météo – La future tempête tropicale poursuit sa trajectoire

Les prévisions météorologiques annoncent que les rafales de vents et la vitesse de la zone perturbée située dans l’océan Indien ont diminué durant les dernières 24 heures. Le vent qu’elle apporte est actuellement évalué à 35 et 46km/ heures. Elle s’approche de plus en plus de la Grande île, sa position se trouve à 1 335 Km au Nord-est d’Antalaha à 15 heures locales. Elle poursuit sa trajectoire vers l’Ouest de l’île.

Néanmoins, elle est prévue augmenter en force dans les cinq jours qui suivent. Même en poursuivant sa trajectoire, elle évolue avec une intensification lente. Le système est prévu atterrir sur les côtes des régions Sava, Diana, Analanjirofo et Atsinanana sous la forme de tempête tropicale modérée. Les populations auprès de ces régions sont priées de suivre les informations sur l’évolution de cette zone. En ce qui concerne les températures, une baisse significative sera prévue dans la partie Nord et Sud de l’île dans les trois jours. Dans la capitale, l’impact de la future tempête tropicale modérée se fera remarquer sur le temps vers la fin de cette semaine.