Lutte contre le Kere – Objectif zéro décès

La coordination des actions. C’est le mot d’ordre martelé dans l’organisation des réponses d’urgence à la détresse alimentaire qui sévit dans le Sud du pays. Une coordination nécessaire pour atteindre l’objectif de « zéro décès ».

Outre l’aide aux populations vulnérables et l’appui au redressement de la situation, l’objectif zéro décès à cause du Kere est également, la mission des différentes entités dépêchées dans les districts du Sud, touchés par la sécheresse et où les habitants souffrent de la malnutrition. Des mots d’ordre réaffirmés par le général Richard Rakoto­nirina, ministre de la Défense nationale, hier, à l’endroit du commandement du Centre de coordination opérationnel de la lutte contre le Kere (CCO-K).

L’Exécutif a décidé de placer le CCO-K sous la houlette du ministère de la Défense nationale. À l’orée des fêtes de fin d’année, le général Rakotonirina s’est rendu pour une énième mission dans le Sud, afin d’encourager les troupes dépêchées sur place.