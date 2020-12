Jirama – Gaspillage en pleine crise

Les voix s’élèvent face à l’inefficacité des alternatives entreprises par la compagnie nationale de l’eau concernant le système de distribution d’urgence.

Grogne grandissante. Récemment, certains étudiants résidant à la cité universitaire d’Antananarivo ont dégradé les infrastructures de distribution d’eau temporaire, installées par la Jirama. Ils ont avancé qu’il vaudrait mieux des solutions pérennes au lieu de ces alternatives à la hâte. En parallèle, des révélations concernant la gestion de la logistique sur la distribution de l’eau ont été exposées par certains élus locaux, lors des séances de face-à-face entre les ministres et les députés.

Des révélations portant sur un document exposent un contrat établi entre la société Jirama et un prestataire pour la location de trois camions. D’après le document, la facturation inscrite expose que louer un camion pendant 24h/24, pour une durée de trois jours, s’élève à environ deux cent quarante millions d’ariary. Soit un peu plus de deux millions d’ariary par jour. Et l’utilisation de deux autres camions, d’une durée maximale de 16 heures par jour, affiche un prix global de trois cent millions d’ariary. Ce qui donne un grand total de plus d’un demi milliard d’ariary.

Une somme exorbitante à première vue. Cependant, en comparaison aux tarifs de location d’un simple camion fourgon de déménagement sur le marché local qui avoisine le même prix, la location de ces camions citernes de la Jirama reste notable.

Budget

De son côté la Jirama réplique que « En raison des problèmes d’approvisionnement en eau dans la ville d’Antananarivo, notre société Jirama a été dans l’obligation de prendre des mesures d’urgence. La Jirama a dû distribuer de l’eau par le biais de camions- citernes à partir du mois de juillet 2019. Quatre camions- citernes ont été loués pour permettre cette distribution d’eau. À rappeler que les infrastructures pérennes sont déjà en cours de mise en œuvre, même si l’impact au niveau des populations tardent à se faire sentir, à l’exemple de Mandroseza II, avec les stations conteneurisées ainsi que les travaux de remplacement des conduites vétustes et qui fuient » explique un technicien de la compagnie.

En attendant, la plupart des usagers qui bénéficient de ces solutions d’urgence en termes de distribution d’eau sont malgré tout dans une situation illogique. En plus des bidons d’eau achetés à cent ariary les 20 litres, ces mêmes usagers se retrou­vent confrontés à une facturation d’eau à chaque fin du mois, alors que l’eau peine à arriver à leur robinet au quotidien.

« Notre consommation journalière avoisine la douzaine de bidons de 20 litres. Acheté à cent ariary en plus du transport depuis la citerne fontaine jusqu’à notre domicile qui coûte environ quatre cents ariary, le bidon revient ainsi à cinq cents ariary. Ce qui nous fait un coût de six mille ariary par jour ou plus de cent quatre-vingt mille ariary mensuel, rien que pour notre eau au quotidien» s’insurge un père de famille habitant dans l’Atsimondrano, victime de cette pénurie d’eau, depuis plus d’une dizaine d’années et qui attend de voir les solutions pérennes, de la Jirama, se concrétiser.