Épidémie à Antananarivo – Un décès de Covid-19 dans un hôpital

Un médecin travaillant dans un hôpital de la capitale annonce le décès d’une personne ayant souffert de la Covid-19. « Elle a été admise dans notre établissement, il y a quelques temps. Elle a succombé, dimanche. Elle a souffert de la forme grave du coronavirus », rapporte cette source, ayant requis l’anonymat, hier. Des responsables de cet hôpital n’ont pas confirmé ce cas de décès, insistant que ce n’est pas à leur niveau de rapporter des informations sur le coronavirus. Le ministère de la Santé publique n’a pas rapporté de cas de décès de Covid-19, non plus.

Dans cet hôpital, une dizaine de patients atteints de la Covid-19 sont isolés et pris en charge dans un de ses services. D’autres cas, notamment, des cas suspects, sont suivis dans d’autres hôpitaux de la ville d’Antananarivo. « Restez prudent et soyez vigilant. La maladie à coronavirus fait encore des victimes », exhorte le médecin. Il regrette le fait que certaines personnes agissent comme si le virus n’existait plus.

Hausse progressive

Alors que le nombre de cas de décès et de personnes nouvellement infectées, hausse petit à petit. Selon les derniers chiffres, rapportés le 20 décembre, deux cent soixante personnes ont succombé au Covid-19, dix sept mille personnes ont contracté le virus, depuis mars.

Les nouveaux cas détectés ont, fortement, diminué, au mois d’août, septembre et octobre. Et voilà que le coronavirus ressurgit, notamment à Antananarivo et à Antsiranana. « Avec le mode de vie actuel de la population et les gestes barrières bafouées, notamment, le non-port de masque, le non-respect des distanciations physiques, il y a, probablement, plusieurs personnes infectées, mais non dépistées. Ces personnes peuvent présenter des formes légères de la maladie, cela peut être aussi des cas asymptomatiques », lancent des professionnels de santé.

Selon eux, les personnes qui présentent des comorbidités sont les plus vulnérables à la maladie à coronavirus. La plupart des cas de Covid-19 positifs et décédés ont, soit, le diabète, soit l’hypertension artérielle. Les personnes «saines» ne seraient pas, toutefois, immunisées.