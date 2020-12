Consommation – Les grands magasins s’activent

En cette période de fin d’année, les grands magasins bousculent leurs horaires, leurs jours d’ouverture et de fermeture. Certaines grandes enseignes ont décidé d’ouvrir leurs portes durant la journée de noël.

« Les gens se bousculent souvent à la dernière minute pour faire leurs courses durant les fêtes. Les raisons sont diverses, certaines personnes attendent le salaire du mois pour pouvoir festoyer à Noël et comme certains employeurs peinent à virer le salaire de leurs employés avant le 25 du mois, beaucoup se retrouvent dans cette contrainte. Donc, nous avons décidé de rester ouvert le 25 décembre de manière à ce que les retardataires puissent passer les fêtes dignement malgré la situation » explique le responsable d’une chaîne de magasins à la périphérie de la capitale.

Par ailleurs, de nombreux commerçants réalisent, les 24 et 31 décembre, les plus importants chiffres d`affaires de l`année. Les 25 décembre et le 1er janvier s’avèrent aussi être des dates clés pour les ventes. Le débat est ainsi relancé, sur l`ouverture des commerces en jours fériés, à laquelle s`opposent les syndicats. « Personne ne sait ce qu`on a le droit de faire. » explique un des employés du magasin en question.