Analamahitsy – Un homme tombe du haut d’une falaise

Terrible chute. Un homme âgé apparemment d’une quarantaine d’années, selon les témoins, est tombé du haut d’une falaise, juste à côté d’une carrière de concassage de moellons. C’était hier en début de matinée, à Analamahitsy. Les personnes présentes sur les lieux ignorent ce qui est exactement arrivé au quadragénaire qui était seul. Elles étaient en train de travailler quand elles l’ont vu s’écrouler. « Nous ne sommes pas en mesure d’affirmer s’il a essayé de se suicider ou s’il s’est accidentellement affalé », racontent-elles.

Aucun des témoins n’a reconnu la victime. Celle-ci est restée immobile, gisant sur le sol, à cause de la violence de sa chute. Une foule s’est rapide­ment attroupée et a constaté qu’il respire encore. « Nous avons tous cru que le coup lui a été fatal, mais il a bel et bien survécu », selon les témoignages glanés. Le père de famille a été emmené d’urgence dans une clinique du quartier, pas très loin du lieu du drame. Il s’es t réveillé après les premiers soins, suivant les informations recueillies. Sa famille a déjà été avisée des faits.